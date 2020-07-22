وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نائب رئيس مجلس النواب الليبي ووزير الخارجية عبدالهادي لحويج تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل دعم جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة
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رئاسة الوزراء المصرية تعلن رفع نسبة الإشغال بالمطاعم والمقاهى إلى 50% وزيادة ساعات العمل حتى الـ 12 صباحا رئاسة الوزراء السودانية تؤكد سبب تعديل الموازنة هو الحاجة لتبني سياسات من شأنها تخفيف التاثير السلبي لجائحة كورونا على الوضع الاقتصادي رئاسة الوزراء السودانية تعلن العجز أصبح كبيراً جداً مما استدعى مراجعة الميزانية حيث انخفضت الإيرادات العامة بنسبة 40٪ رئاسة الوزراء السودانية تؤكد سيتم ترشيد سعر الوقود عن طريق السماح للقطاع الخاص باستيراد كميات غير محدودة من البنزين والجازولين للتحكم في الندرة رئاسة الوزراء السودانية تعلن اتخاذ إجراءات طوارئ من بينها التعديل التدريجي لأسعار الصرف والدولار الجمركي علي مدى عامين للوصول للسعر الحقيقي وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نائب رئيس مجلس النواب الليبي ووزير الخارجية عبدالهادي لحويج تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل دعم جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة وزير الخارجية الأميركي يعلن أن "تيك توك" يمثل خطراً أمنياً على الهند الدفاع الجوي لأسطولي البحر الأسود والبلطيق يمنع طائرات أمريكية من انتهاك الأجواء لافروف يؤكد على الأطراف الدولية المؤثرة أن تقنع أطراف النزاع سواء في سوريا أو في ليبيا باللجوء للحلول السياسية ووقف إطلاق النار لافروف يؤكد نتوافق مع الجزائر على حل الأزمات في المنطقة بالطرق السياسية
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وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نائب رئيس مجلس النواب الليبي ووزير الخارجية عبدالهادي لحويج تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل دعم جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة

العرب اليوم -

العرب اليوم - وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نائب رئيس مجلس النواب الليبي ووزير الخارجية عبدالهادي لحويج تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل دعم جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة

مجلس النواب الليبي
أبوظبي - العرب اليوم

وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نائب رئيس مجلس النواب الليبي ووزير الخارجية عبدالهادي لحويج تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل دعم جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة

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وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نائب رئيس مجلس النواب الليبي ووزير الخارجية عبدالهادي لحويج تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل دعم جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نائب رئيس مجلس النواب الليبي ووزير الخارجية عبدالهادي لحويج تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل دعم جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة



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لندن ـ العرب اليوم

لا تشتهر دوقة كمبريدج كيت ميدلتون فقط بإطلالاتها الراقية وذوقها الرفيع، من فساتينها التي تختارها من مجموعة Alexander McQueen أو المعاطف التي تتألق بها من تصميم Catherine Walker، وغيرها من العلامات التي تلجأ إليها لإختيار أزيائها، بل تشتهر كيت أيضاً بأنها تحتفظ بكل ملابسها لتكون على أهبة الإستعداد لإعادة تنسيقها والتألق بها مرّة أخرى وحتى لثلاث مرات وأكثر! تتميّز أزياء كيت ميدلتون بالأناقة الدائمة وخصوصاً في إطلالاتها الرسمية، لذلك تنجح في كل مرّة بأن تخطف الأنظار حتى وإن كانت إطلالتها قديمة، خصوصاً انها تحرص على إحداث بعض التعديلات في اللوك، سواء على القطع نفسها أو من خلال تبديل الأكسسوارات. تألقت كيت ميدلتون بمعطف من تصميم الكسندر ماكوين بنقشة التارتان لثلاث مرّات، في السنوات 2012 و2013 وفي 2019، في المرة الاولى والثانية نسقته مع الجزمة الم...المزيد

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