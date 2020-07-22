وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نائب رئيس مجلس النواب الليبي ووزير الخارجية عبدالهادي لحويج تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل دعم جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة