الرئيس الأرجنتيني يعلن الحداد لثلاثة أيام على رحيل دييغو مارادونا
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الرئيس الأرجنتيني يعلن الحداد لثلاثة أيام على رحيل دييغو مارادونا

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العرب اليوم - الرئيس الأرجنتيني يعلن الحداد لثلاثة أيام على رحيل دييغو مارادونا

أسطورة كورة القدم الأرجنتيني، دييغو مارادونا
بوينس آيرس - العرب اليوم

أعلن رئيس الأرجنتين، ألبرتو فرنانديز، اليوم الأربعاء، الحداد ثلاثة أيام على رحيل أسطورة كورة القدم الأرجنتيني، دييغو مارادونا.

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الرئيس الأرجنتيني يعلن الحداد لثلاثة أيام على رحيل دييغو مارادونا الرئيس الأرجنتيني يعلن الحداد لثلاثة أيام على رحيل دييغو مارادونا



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