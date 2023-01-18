قتل 3 عسكريين بينهم قيادي في "المجلس الانتقالي الجنوبي" وأصيب 4 آخرون، بتفجير نفذه تنظيم "القاعدة" الإرهابي في محافظة أبين جنوبي اليمن.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر في السلطة المحلية في المحافظة، أن أفرادا من التنظيم "فجروا عبوة ناسفة بالتزامن مع مرور آلية تابعة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي (الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن)، في وادي عومران بمديرية مُودية شمال شرقي أبين، أدت إلى مقتل القيادي عبد الرحيم المعكر واثنين من مرافقيه، فيما أصيب 4 آخرون".

وأشار المصدر إلى أنه جرى نقل الجرحى إلى مستشفى مُودية الحكومي.

ويأتي الاستهداف بعد أيام من مقتل 7 جنود وإصابة 8 آخرين من قوات المجلس الانتقالي، يوم الجمعة قبل الماضي، إثر كمينين بعبوتين ناسفتين نصبهما "القاعدة" على مدخل وادي عومران في مديرية مُودية شمال شرقي أبين.

سبق ذلك تفجيران مماثلان أواخر ديسمبر الماضي، أسفرا عن مقتل وإصابة 10 جنود من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية المحفِّد شمال شرقي أبين الساحلية.

ومنذ إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي، في 22 أغسطس الماضي، إطلاق عملية عسكرية أسماها "سهام الشرق" لتأمين محافظة أبين الساحلية من عناصر "القاعدة"، تصاعدت هجمات التنظيم على قوات المجلس موقعةً قتلى وجرحى في صفوفها.

وتشهد المديريات الوسطى في محافظة أبين نشاطاً لتنظيم "القاعدة"، إذ يشن بين الحين والآخر هجمات إرهابية على الجيش والأمن تخلف ضحايا من العسكريين.