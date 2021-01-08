بيلوسي تبحث مع قيادة البنتاغون منع ترامب من شن ضربات نووية

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، أنها بحثت مع القيادة العسكرية للولايات المتحدة منع رئيس البلاد الحالي، دونالد ترامب، إطلاق أي عمليات عسكرية أو ضربات نووية.