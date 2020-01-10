مقتل 13 شخصا بينهم ضابط شرطة رفيع بتفجير جنوب غرب باكستان

قتل 13 شخصا على الأقل، بينهم ضابط شرطة رفيع المستوى، جراء تفجير هز، اليوم الجمعة، مسجدا في مدينة كويتا بمحافظة بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأكدت أجهزة الأمن المحلية أن التفجير نجم عن قنبلة مركبة على دراجة وجدت داخل المسجد أثناء إقامة الصلاة، مبينة أن الحادث أودى بحياة 13 شخصا على الأقل، بينهم نائب مدير شرطة كويتا، حجي أمان الله، إضافة إلى إصابة 13 شخصا آخرين.وطوقت الشرطة موقع الحادث وبدأت التحقيق في القضية، وسط وجود مكثف لسيارات الإسعاف، بينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.وذكر مدير شرطة كويتا، محمد أجمل، أن الهجوم استهدف على الأرجح أمان الله، لكن أجهزة الأمن لا تزال تعمل على كشف ملابسات الحادث وتحديد المتورطين فيه.ويأتي هذا الهجوم بعد 3 أيام من استهداف سيارة تابعة لقوات الأمن الباكستانية في كويتا بقنبلة، مما أسفر عن مقتل شخصين وجرح 13 آخرين، وأعلن تنظيم "حزب الأحرار"، فرع حركة "طالبان" في باكستان، المسؤولية عن العملية.

قد يهمك أيضاً:

سقوط صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء وسط بغداد ومطالب دولية بعدم التصعيد

5 نتائج مُهمّة بين مقتل القائد قاسم سليماني وضرب القواعد الأميركية