الدفاع الروسية تعلن الجيش يوجه ضربات على 14 موقعا تابعا للقوات الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش وجه هجمات بصواريخ عالية الدقة على 14 موقعا للقوات الأوكرانية في منطقتي تشيركاسكو وألكساندروفاكا، وقامت بتحييد 120 متطرفا وأضافت: "دمرت الطائرات الروسية 64 منشأة عسكرية أوكرانية في يوم واحد، من بينها 17 موقعا لتمركز المعدات العسكرية الأوكرانية".