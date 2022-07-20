أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، بمقتل ستة عناصر من الشرطة العراقية في هجوم شنه تنظيم "داعش" شمال بغداد و أن "مجموعة من عناصر تنظيم داعش يستقلون ثلاث سيارات، شنوا هجوما الليلة الماضية على نقطة تفتيش للشرطة الاتحادية في محافظة صلاح الدين" وأضاف، أن "سبعة عناصر آخرين أصيبوا بجروح".