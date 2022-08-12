أغلقت قوات الأمن العراقية في المنطقة الخضراء في وسط العاصمة بغداد، يوم الجمعة، الجسر المعلق وبعض ‏الطرق وجاءت الخطوة لمنع حدوث اشتباكات بين متظاهري "التيار الصدري" وأنصار "الإطار التنسيقي".