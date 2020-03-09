حفتر أكد خلال اجتماع مع ماكرون أنه ملتزم بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار

أفادت الرئاسة الفرنسية بأن قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر قد أكد خلال اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه ملتزم بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأضافت الرئاسة بأن حفتر صرح بأنه لن يلتزم بوقف إطلاق النار، ما لم تحترمه الجماعات المسلحة في حكومة طرابلس.