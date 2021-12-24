موسكو تستدعي مسؤولا في السفارة اليابانية بسبب تنظيم معرض حول جزر الكوريل في طوكيو

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أنها استدعت ممثلا عن السفارة اليابانية لدى موسكو للاحتجاج على تنظيم معرض حول جزر الكوريل في طوكيو وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان، أن الوزارة استدعت يوم 17 ديسمبر ممثلا عن السفارة اليابانية حيث تم خلال حديث معه "الإعراب عن احتجاج شديد للطرف الياباني على افتتاح معرض أوائل ديسمبر في طوكيو مخصص لجزر الكوريل الجنوبية في سياق الطموح غير القانونية إلى أراضيها من قبل اليابان".

وتابعت زاخاروفا: "تم التشديد على أنه رغم التحذير الرسمي من وزارة الخارجية الروسية على خلفية فعالية مماثلة في عام 2020 ، إلا أن المنظمين اليابانيين أقدموا مرة أخرى على هذه الخطوة الاستفزازية، حيث فشلوا من جديد في العثور على مكان بين المعروضات لوضع وثائق مثل إعلان الاستسلام لعام 1945، والذي تعهدت بموجبه اليابان "بتنفيذ شروط إعلان بوتسدام بشكل صادق"، ومعاهدة سان فرانسيسكو للسلام لعام 1951 التي تشمل تخلي طوكيو عن جميع الطموحات المتعلقة بجزر الكوريل، وكذلك ميثاق الأمم المتحدة، الذي أثبت سيادة بلادنا بشكل لا رجعة فيه على الجزر".