جددت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مطالبتها المجتمع الدولي بتشكيل محكمة دولية في المناطق التي تسيطر عليها في شمال سوريا لمحاكمة آلاف الدواعش المعتقلين لديها.وقالت في بيان نشرته: "ملف أكثر من عشرة آلاف مقاتل من تنظيم داعش الإرهابي بالإضافة إلى عشرات الآلاف من عوائلهم من أكثر من خمسين دولة هو ملف خطير جدا، و يحتاج إلى تعاون دولي كبير كونه ملفا يعني العالم".وفي ظل عدم الاستجابة في هذا الإطار وكذلك بسبب وجود إدانات على جميع المعتقلين لدى الإدارة الذاتية فإننا نؤكد مرة أخرى، أن هذا الملف يجب

أن يتم حسمه عبر التعاون الدولي لتشكيل محكمة دولية لمقاضاة هؤلاء الإرهابيين.وذكر البيان أن "الهجمات التركية على مناطقنا نشطت الخلايا النائمة التابعة لتنظيم داعش الإرهابي وكذلك ساهم الدعم التركي للمرتزقة بعودة آمنة لأعضاء داعش من الذين فروا إلى تركيا وهذه تطورات خطيرة وتفسح المجال لعودة التنظيم الإرهابي".وختم البيان: "بالرغم من الإمكانات المتواضعة فإننا ساهمنا في الحفاظ على أمن المعتقلات في مناطقنا، الأمر الذي يتطلب دورا دوليا في هذا الإطار خاصة في مسائل الأمن والبنية التحتية الخاصة بالمعتقلات المخصصة للإرهابيين من هذا الطراز، لذا نرى أن إجراء محكمة دولية في مناطق الإدارة الذاتية في ظل توافر الدلائل والشهود والضحايا يجب أن، يتم ولا بد من أن يكون هناك تعاون دولي في هذا الملف كونه من مسؤولية عموم العالم".

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