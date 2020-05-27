السودان تسجل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السودان 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4146 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم، أن عدد الوفيات بلغ 184 حالة بعد تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 588 حالة.