إيران رفضت عرضاً لإجراء محادثات نووية مباشرة مع أميركا

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، عن دبلوماسيين غربيين، أن إيران رفضت عرضاً لإجراء محادثات نووية مباشرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الأسابيع المقبلة، ما يهدد بزيادة حدة التوتر.