السعودية تعدم سوري أدين بتهريب المخدرات

نفذت السلطات السعودية حكم الإعدام في رجل سوري أدين بتهريب المخدرات، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الاثنين.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانا قالت فيه إنه تم القبض على مهند سمير علي حسين سوري الجنسية عند قيامه بتهريب أقراص الأمفيتامين المحظورة.

وأضاف البيان أن التحقيق معه أسفر عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يتضمن ثبوت إدانته بذلك والحكم بقتله تعزيرا.

وأكدت أن الحكم أيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر.

وأفادت بأنه تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق الجاني مهند سمير علي حسين، يوم الأحد في منطقة الجوف