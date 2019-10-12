مقتل 4 وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار في نيويورك

عرضت قناة «إكسترا نيوز» فيديو يكشف تفاصيل واقعة إطلاق نار داخل ناد اجتماعي في مدينة بروكلين بولاية نيويورك، حيث فرضت قوات الشرطة كردون أمني في محيط الحادث .

وأفادت صحيفة "نيويورك ديلي تايمز" الأمريكية سقوط 4 قتلى و3 مصابين على الأقل في إطلاق نار داخل ناد اجتماعي في مدينة بروكلين بولاية نيويورك.

وأوضحت الصحيفة أن الشرطة الأمريكية هرعت إلى موقع الحادث بعد ورود بلاغ بإطلاق النار، حيث وجدت جثث القتلى الأربعة، وثلاثة من المصابين بجروح غير خطرة ولم يتم إلقاء القبض على أي مشتبه به حتى الآن، وليس معروفًا عدد منفذي الهجوم، وتعكف الشرطة حاليًا على استجواب الشهود.