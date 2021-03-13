رئيس الحكومة الليبية الجديد يتسلم ديوان مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس

الت وسائل إعلام ليبية إن رئيس الحكومة الجديد عبد الحميد الدبيبة، تسلم، السبت، ديوان مجلس الوزراء في طرابلس بعد أيام من حصول تشكيلته على ثقة مجلس النواب.

وذكرت منصة "فواصل"، أن الدبيبة اجتمع مع مديري الإدارات والمكاتب في ديوان مجلس الوزراء لـ"وضع خطة عمل الديوان وآلية التنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية".ونشرت قناة "ليبيا الأحرار" مقطع فيديو يظهر وصول الدبيبة إلى مقر ديوان مجلس الوزراء، وعقده اجتماعاً لتنسيق خطة عمل الديوان.وفي الأسبوع الماضي، أفادت وسائل إعلام ليبية بأن الدبيبة أعلن أن حكومته ستؤدي اليمين الدستورية، الاثنين المقبل في بنغازي.