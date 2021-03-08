تعليق جلسة مجلس النواب الليبي لمنح الثقة للحكومة الجديدة إلى الثلاثاء

أفادت وسائل إعلام ليبية الاثنين، بتعليق أعمال جلسة مجلس النواب في سرت للنظر في منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية إلى الثلاثاء، لإجراء المزيد من المشاورات وتحديد جدول أعمال.

وأشار موقع (الساعة 24) إلى أنه سيتم استدعاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتخب عبد الحميد الدبيبة، لمناقشته في ملاحظات أبداها النواب.

وكان مجلس النواب عقد الاثنين؟، جلسته الرسمية برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح وبحضور 132 نائباً لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية