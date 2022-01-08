مصادر تؤَكد خدمة الكهرباء في لبنان تنقطع عن جميع الأراضي بسبب محاولات اقتحام لمحطة عرمون
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مصادر تؤَكد خدمة الكهرباء في لبنان تنقطع عن جميع الأراضي بسبب محاولات اقتحام لمحطة عرمون

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العرب اليوم - مصادر تؤَكد خدمة الكهرباء في لبنان تنقطع عن جميع الأراضي بسبب محاولات اقتحام لمحطة عرمون

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بيروت ـ العرب اليوم

مصادر تؤَكد خدمة الكهرباء في لبنان تنقطع عن جميع الأراضي بسبب محاولات اقتحام لمحطة عرمون

 

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مصادر تؤَكد خدمة الكهرباء في لبنان تنقطع عن جميع الأراضي بسبب محاولات اقتحام لمحطة عرمون مصادر تؤَكد خدمة الكهرباء في لبنان تنقطع عن جميع الأراضي بسبب محاولات اقتحام لمحطة عرمون



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