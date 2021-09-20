التحالف العربي يعلن إحباط هجوم وشيك من الحوثيين بزورقين مفخخين
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التحالف العربي يعلن إحباط "هجوم وشيك" من الحوثيين بزورقين مفخخين

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العرب اليوم - التحالف العربي يعلن إحباط "هجوم وشيك" من الحوثيين بزورقين مفخخين

قوات الحوثيين
صنعاء - العرب اليوم

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء اليوم الاثنين، عن إحباط "هجوم وشيك" خططت لتنفيذه قوات الحوثيين بواسطة زورقين مفخخين في مياه البحر الأحمر.

 

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التحالف العربي يعلن إحباط هجوم وشيك من الحوثيين بزورقين مفخخين التحالف العربي يعلن إحباط هجوم وشيك من الحوثيين بزورقين مفخخين



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