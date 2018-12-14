مندوب فرنسا فرانسوا ديلاتر يؤكد أن الاتفاق خطوة هامة وقد توصلت المشاورات اليمنية إلى نتائج محورية في ثلاث قضايا

قد يهمك أيضًا:

رئيس مجلس الأمن يدعو للضغط على الأسد لادخال مساعدات الى المدنيين