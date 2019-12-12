وفاة 3 وإصابة 21 نزيلا بحريق في سجن الملز

أعلنت السلطات السعودية، الخميس، مصرع 3 أشخاص وإصابة 21 بسبب حريق اندلع في أحد السجون في العاصمة الرياض.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت، الخميس، إنه "عند الساعة الخامسة من فجر اليوم تعرض الجناح رقم (7) بالإدارة العامة لسجن الملز لحريق، وتم على الفور مباشرة الحادث وإخلاء النزلاء منه وتقديم الخدمات الإسعافية الطارئة للمصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضاف أن المختصين وبمساندة من الدفاع المدني تمكنوا من السيطرة على الحريق والحيلولة دون انتشاره للأجنحة والمباني المجاورة، ونتج عن ذلك وفاة ثلاثة وإصابة 21 من نزلاء الجناح.

وأكد أنه تمت مباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه واتخاذ الإجراءات النظامية حياله.