الأمين العام للناتو يصرح أوروبا قد تشهد نزاعا عسكريا حول أوكرانيا والحوار مع روسيا ضروري

اعتبر الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ أن أوروبا قد تشهد نزاعا عسكريا جديدا حول أوكرانيا ما يجعل الحوار ضروريا مع روسيا، وأكد استعداد الحلف للاطلاع على مباعث قلق موسكو الأمنية.