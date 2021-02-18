أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن وحدات الحرس الوطني بنابل، صفاقس، مساكن والمهدية، تمكنت من إحباط 7 عمليات اجتياز للحدود البحرية في تونس خلسة. وأضافت الداخلية التونسية في بيان اليوم الخميس أنه تم القبض على 46 شخصا من ولايات بنعروس، القيروان، توزر، تطاوين وسوسة. وأشار البيان إلى أن وحدات الحرس الوطني التونسي قامت بحجز سيارتين كانتا تستغلان في التنقلات ودراجة نارية، وضبطت مبلغا ماليا يقدر بحوالي 80 ألف دينار. وباستشارة النيابة العمومية، أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.