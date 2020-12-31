اعلن تنظيم داعش الإرهابى مسؤوليته عن هجوم على حافلة في سوريا أمس الأربعاء فى دير الزور، واكد إنه قتل 40 جنديا في الجيش السوريوقالت وكالة الأنباء السورية الأربعاء إن 28 مواطنا قتلوا وأصيب 13 أخرين في هجوم "إرهابى" استهدف حافلة على طريق سريع رئيسي في محافظة دير الزور المتاخمة للعراق