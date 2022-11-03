استشهاد فلسطيني ثان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس

استشهد شاب فلسطينى، اليوم الخميس، برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى البلدة القديمة بالقدس وسط الضفة الغربية. وقالت مصادر فلسطينية إن الشاب عامر حسام بدر حلبية "20 عامًا" وهو من بلدة "أبو ديس"، استشهد بعد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص عليه قرب باب "المجلس" فى البلدة القديمة. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أغلقت جميع مداخل البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، وشرعت في تفتيش سيارات الفلسطينيين في منطقة باب العامود ومنعت الأهالي من الدخول إلى البلدة القديمة. وذكرت شرطة الاحتلال، أن ثلاثة من عناصرها أصيبوا بجروح، بعد تعرضهم للطعن في البلدة القديمة من القدس.