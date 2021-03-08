الأمم المتحدة تؤكد أن قوات الأمن الميانمارية تحاصر 200 متظاهر في رانغون

أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها الاثنين، حيال مصير 200 متظاهر بينهم نساء، تحاصرهم قوات الأمن الميانمارية في رانغون.وكتب مكتب مفوضة حقوق الإنسان ميشيل باشليه في تغريدة: "نحن قلقون للغاية حيال مصير 200 متظاهر سلمي بينهم نساء، محاصرين من جانب قوات الأمن في رانغون ويواجهون خطر التوقيف أو سوء المعاملة. نحضّ الشرطة على السماح لهم بالمغادرة بأمان وبدون تدابير انتقامية".