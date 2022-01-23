نفت "قوات سوريا الديمقراطية" صحة التقارير حول بسطها السيطرة الكاملة على سجن الصناعة في مدينة الحسكة السورية الذي كان يحبس فيه عناصر في "داعش" قبل أن تعرض لهجوم واسع من التنظيم وقالت "قوات سوريا الديمقراطية"، في بيان أصدرته الأحد: "تداولت وسائل إعلام أنباء غير دقيقة حول سيطرة قواتنا الكاملة على سجن الصناعة. تلك الأنباء غير دقيقة، قواتنا سيطرت بشكل كامل على الوضع الاستثنائي الذي كان داعش يحاول الاستفادة منه للفرار، ليس بإمكان مرتزقة داعش المتبقين في أسوار السجن الفرار الآن" وأضافت: "نحن في مرحلة متقدمة من القضاء النهائي على المرتزقة الذين هاجموا السجن وتحصنوا في الأسوار الشمالية وبعض المهاجع، عمليات التطهير مستمرة بدقة، والعشرات من المرتزقة قتلوا وألقي القبض عليهم خلال اليوم".