بدء المؤتمر الصحفي لرئيس وزراء الأردن حول قضية مستشفى السلط
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بدء المؤتمر الصحفي لرئيس وزراء الأردن حول قضية "مستشفى السلط"

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العرب اليوم - بدء المؤتمر الصحفي لرئيس وزراء الأردن حول قضية "مستشفى السلط"

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عمّان _ العرب اليوم

بدء المؤتمر الصحفي لرئيس وزراء الأردن حول قضية "مستشفى السلط"

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بدء المؤتمر الصحفي لرئيس وزراء الأردن حول قضية مستشفى السلط بدء المؤتمر الصحفي لرئيس وزراء الأردن حول قضية مستشفى السلط



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