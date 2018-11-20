الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 6 أفراد بشأن شحنات نفط إلى سوريا

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء عقوبات على 6 أفراد بشأن شحنات نفط إلى سوريا.وأكد مسئول أمريكى كبير أن وزارة الخزانة الأمريكية تتحرك لتفكيك شبكة إيرانية روسية ترسل النفط إلى سوريا وتساعد فى تمويل فيلق القدس الإيرانى وحزب الله وحماس.