القوات الإسرائيلية تعتقل سبعة فلسطينيين من محافظة طولكرم

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر السبت، سبعة مواطنين فلسطينيين من مناطق مختلفة بمحافظة طولكرم.

وأفادت مصادر فلطينية وشهود عيان في طولكرم، أن قوات الاحتلال اعتقلت وليد سليمان محمد أبو شيخة (نعالوة) والد أشرف، ووالدته وفاء محمود عبد الرحمن مهداوي، والأسير المحرر غسان محمود عبد الرحمن مهداوي، وخالد هاني خالد مسامح بعد مداهمة منازلهم، في الوقت الذي اقتحموا فيه محلاً لبيع المكيفات في ضاحية شويكة شمال طولكرم يعود للأسير أمجد أبو شيخة شقيق أشرف بعد خلع أبوابه وتفتيشه تفتيشًا دقيقًا، فيما اعتقلت نايف رجا بعد مداهمة منزله في حي الربايعة بمخيم طولكرم، في الوقت الذي اعتقلت فيه عصام شراقة (شحادة)، ونجله معتز من بلدة عنبتا شرق طولكرم بعد مداهمة منزله.