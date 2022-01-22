أوكرانيا تستدعي السفيرة الألمانية في كييف على خلفية رفض برلين إمدادها بأسلحة دفاعية

استدعت وزارة الخارجية الأوكرانية السفيرة الألمانية أنكو فيلدغوزن، اليوم السبت للتعبير لها عن استياء كييف العميق من موقف الحكومة الألمانية الرافض لإمداد أوكرانيا بأسلحة دفاعية.