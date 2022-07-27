رئيس الوزراء العراقي يدعو أنصار التيار الصدري إلى الانسحاب فوراً من مبنى البرلمان

دعا رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى الانسحاب من مقر مجلس النواب وقال في بيان صحفي مقتضب: "أدعو المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من مبنى مجلس النواب، والذي يمثل سلطة الشعب والقانون". يتبع