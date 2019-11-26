رحب القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) محمد علي الحوثي بإعلان التحالف العربي بقيادة السعودية إطلاق سراح 200 أسير حوثي لديه، داعيا التحالف إلى الإفراج عن جميع المحتجزين.

كما دعا الحوثي إلى "ترتيب استقبال جماهيري" لهؤلاء الأشخاص المفرج عنهم عند وصولهم إلى الوطن، حسب تغريدة نشرها الحوثي في "تويتر" اليوم الثلاثاء.

نرحب بالخطوة التي اعلنها التحالف الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائه اليوم

وندعوهم إلى إيقاف التعذيب والتعسفات حتى إخراج جميع الاسرى والمحتجزين لدى التحالف.

كما ندعوا لترتيب إستقبال جماهيري لهؤلاء الابطال عند وصولهم إلى أرض الوطن الغالي إن شاء الله

وسبق أن أعلن التحالف اليوم على لسان المتحدث باسمه، العقيد الركن تركي المالكي، عن إطلاقه مبادرة جديدة تهدف إلى حل الأزمة في اليمن والدفع باتفاق ستوكهولم بما في ذلك الاتفاق المتعلق بتبادل الأسرى.