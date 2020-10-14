مصادر طبية تؤكد 6 قتلى و20 جريحا في اشتباكات قبلية في سواكن شرقي السودان
آخر تحديث GMT21:45:54
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

مصادر طبية تؤكد " 6 قتلى و20 جريحا في اشتباكات قبلية في سواكن شرقي السودان"

العرب اليوم -

العرب اليوم - مصادر طبية تؤكد " 6 قتلى و20 جريحا في اشتباكات قبلية في سواكن شرقي السودان"

اشتباكات قبلية في سواكن شرقي السودان
الخرطوم _ العرب اليوم

مصادر طبية تعلن عن 6 قتلى و20 جريحا في اشتباكات قبلية في سواكن شرقي السودان

أخبار عاجلة
arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مصادر طبية تؤكد 6 قتلى و20 جريحا في اشتباكات قبلية في سواكن شرقي السودان مصادر طبية تؤكد 6 قتلى و20 جريحا في اشتباكات قبلية في سواكن شرقي السودان



أخبار ذات صلة

GMT 20:32 2020 الثلاثاء ,13 تشرين الأول / أكتوبر

حمدوك يقيل والي كسلا بعد خلافات قبلية في شرق السودان
العرب اليوم - حمدوك يقيل والي كسلا بعد خلافات قبلية في شرق السودان

GMT 14:52 2020 الثلاثاء ,13 تشرين الأول / أكتوبر

التحالف العربي يعلن تدمير صاروخ باليستي للحوثيين كان مجهزا للإطلاق باتجاه السعودية
العرب اليوم - التحالف العربي يعلن تدمير صاروخ باليستي للحوثيين كان مجهزا للإطلاق باتجاه السعودية

GMT 14:48 2020 الثلاثاء ,13 تشرين الأول / أكتوبر

البرلمان القرغيزي يوافق على فرض حالة الطوارئ في بيشكيك
العرب اليوم - البرلمان القرغيزي يوافق على فرض حالة الطوارئ في بيشكيك

GMT 14:41 2020 الثلاثاء ,13 تشرين الأول / أكتوبر

مقتل 12 جنديًا إثر هجوم مسلح في مالي
العرب اليوم - مقتل 12 جنديًا إثر هجوم مسلح في مالي

GMT 11:40 2020 الثلاثاء ,13 تشرين الأول / أكتوبر

الجيش التونسي يتدخل لحماية المنشآت الحيوية في سبيطلة
العرب اليوم - الجيش التونسي يتدخل لحماية المنشآت الحيوية في سبيطلة

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

تألقت نانسي عجرم بـ"الفضي الميتالك" بقصّة أنثوية ناعمة

طرق جذابة لارتداء فساتين مكشوفة الظهر من وحي النجمات

القاهره_العرب اليوم

الفساتين المكشوفة الظهر موجودة في الموضة منذ مدة طويلة جداً، وفي كل موسم تقوم دور الأزياء العالمية بتقديم أجمل التصاميم منها بألوان وقصّات مختلفة، ولاسيما أن هذا النوع من الفساتين هو المفضل بالنسبة للنساء لابراز أنوثتهم واليوم سنقدم لك طرق طرق جذابة لارتداء فساتين مكشوفة الظهر من وحي اطلالات النجمات العرب.النجمات العربيات من أكبر المعجبات بهذه الموضة وفي كل مناسبة نرى كثيرات منهن وقد اعتمدت موديلات فساتين مكشوفة الظهر تميزت من ناحية قصّاتها وألوانها والأقمشة التي صنعت منها مثل نانسي عجرم التي اختارت فستان فضي ميتالك مكشوف الظهر لأحد المناسبات، ونسرين طافش التي اعتمدت فستان مكشوف الظهر بقصة أنثوية ناعمة باللون الزهري على السجادة الحمراء، ونادين نجيم التي تألقت في فستان سهرة أسود مكشوف الظهر في مناسبة رسمية خاصة كانت قد...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:42 2020 الأربعاء ,14 تشرين الأول / أكتوبر

أبرز المعاطف المستقيمة بأسلوب الفستان لإطلالات خريف 2020
العرب اليوم - أبرز المعاطف المستقيمة بأسلوب الفستان لإطلالات خريف 2020

GMT 01:48 2020 الأربعاء ,14 تشرين الأول / أكتوبر

أفضل الوجهات السياحية في "ميشيغان" الأميركية لخريف 2020
العرب اليوم - أفضل الوجهات السياحية في "ميشيغان" الأميركية لخريف 2020

GMT 03:27 2020 الأربعاء ,14 تشرين الأول / أكتوبر

أبرز ديكورات المكاتب المنزلية باللون الأسود الجذاب تعرّفي عليها
العرب اليوم - أبرز ديكورات المكاتب المنزلية باللون الأسود الجذاب تعرّفي عليها

GMT 01:32 2020 الأربعاء ,14 تشرين الأول / أكتوبر

"واشنطن" تُعلق على انتخاب الصين وروسيا وكوبا لعضوية "حقوق الإنسان" الأممي
العرب اليوم - "واشنطن" تُعلق على انتخاب الصين وروسيا وكوبا لعضوية "حقوق الإنسان" الأممي

GMT 04:02 2020 الأربعاء ,14 تشرين الأول / أكتوبر

ظهور مذيعات في التلفزيون السوداني بدون "غطاء رأس" يُعيد جدل الحريات
العرب اليوم - ظهور مذيعات في التلفزيون السوداني بدون "غطاء رأس" يُعيد جدل الحريات

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 04:34 2020 الجمعة ,09 تشرين الأول / أكتوبر

"بي إم دبليو" تنطلق بدراجتها النارية الجديدة تعرّف على مواصفاتها
العرب اليوم - "بي إم دبليو" تنطلق بدراجتها النارية الجديدة تعرّف على مواصفاتها

GMT 04:59 2020 الجمعة ,09 تشرين الأول / أكتوبر

السعودية تدرس ضوابط استيراد السيارات الكهربائية
العرب اليوم - السعودية تدرس ضوابط استيراد السيارات الكهربائية

GMT 04:07 2020 الأحد ,11 تشرين الأول / أكتوبر

تفاصيل رد الفنان المصري سمير صبري على الشائعات ضده
العرب اليوم - تفاصيل رد الفنان المصري سمير صبري على الشائعات ضده

GMT 02:41 2020 الجمعة ,09 تشرين الأول / أكتوبر

10 وجهات سياحية في "أغادير" المغربية تستحق الزيارة في 2020
العرب اليوم - 10 وجهات سياحية في "أغادير" المغربية تستحق الزيارة في 2020

GMT 00:12 2020 السبت ,10 تشرين الأول / أكتوبر

باكستان تحظر تطبيق "تيك توك" بعد شكاوى من نشر مواد مبتذلة
العرب اليوم - باكستان تحظر تطبيق "تيك توك" بعد شكاوى من نشر مواد مبتذلة

GMT 15:05 2020 الأحد ,04 تشرين الأول / أكتوبر

الهند تختبر بنجاح صاروخا أسرع من الصوت
العرب اليوم - الهند تختبر بنجاح صاروخا أسرع من الصوت

GMT 05:53 2020 الإثنين ,05 تشرين الأول / أكتوبر

صناعة السيارات في الصين تتعافى بوتيرة سريعة في 8 أشهر
العرب اليوم - صناعة السيارات في الصين تتعافى بوتيرة سريعة في 8 أشهر

GMT 08:06 2020 الإثنين ,05 تشرين الأول / أكتوبر

أبرز الأفكار المُبتكرة لتعديل طراز دودج "فايبر" الرياضي تعرّف عليها
العرب اليوم - أبرز الأفكار المُبتكرة لتعديل طراز دودج "فايبر" الرياضي تعرّف عليها

GMT 00:52 2020 السبت ,03 تشرين الأول / أكتوبر

أجمل الحدائق والمنتزهات العامة في ألمانيا تعرّفي عليها
العرب اليوم - أجمل الحدائق والمنتزهات العامة في ألمانيا تعرّفي عليها

GMT 22:31 2020 السبت ,10 تشرين الأول / أكتوبر

5 قتلى جراء اصطدام طائرتين في فرنسا
العرب اليوم - 5 قتلى جراء اصطدام طائرتين في فرنسا

GMT 08:20 2020 الأربعاء ,08 إبريل / نيسان

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء
العرب اليوم - سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء

GMT 01:56 2020 السبت ,10 تشرين الأول / أكتوبر

سيارات "هيونداي" الطائرة تقتحم السفر الجوي قصير المدى بحلول 2028
العرب اليوم - سيارات "هيونداي" الطائرة تقتحم السفر الجوي قصير المدى بحلول 2028

GMT 03:09 2020 الأربعاء ,23 أيلول / سبتمبر

"فيسبوك" يواجه اتهامات بالتجسس على مستخدمي التطبيق عبر "انستغرام"
العرب اليوم - "فيسبوك" يواجه اتهامات بالتجسس على مستخدمي التطبيق عبر "انستغرام"

GMT 01:37 2020 الأحد ,20 أيلول / سبتمبر

روسيا تختبر "قاتل الدبابات" في تدريباتها العسكرية قريبا
العرب اليوم - روسيا تختبر "قاتل الدبابات" في تدريباتها العسكرية قريبا

GMT 01:36 2020 الجمعة ,25 أيلول / سبتمبر

خطر رئيسي عند استخدام "المُساعد الصوتي" في الهواتف الذكية اكتشفه بنفسك
العرب اليوم - خطر رئيسي عند استخدام "المُساعد الصوتي" في الهواتف الذكية اكتشفه بنفسك

GMT 06:24 2016 الخميس ,02 حزيران / يونيو

وصفة للتخلص من الصداع والغثيان الناجم عن شرب الكحول
العرب اليوم - وصفة للتخلص من الصداع والغثيان الناجم عن شرب الكحول

GMT 13:35 2018 الثلاثاء ,27 شباط / فبراير

أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي
العرب اليوم - أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي

GMT 23:38 2020 الخميس ,08 تشرين الأول / أكتوبر

القصة الكاملة لتغيب فتاة الإسكندرية عن منزلها
العرب اليوم - القصة الكاملة لتغيب فتاة الإسكندرية عن منزلها

GMT 02:20 2019 الثلاثاء ,16 تموز / يوليو

إليك قائمة بالأمراض التي يعاني منها كل برج وكيفية الوقاية منها
العرب اليوم - إليك قائمة بالأمراض التي يعاني منها كل برج وكيفية الوقاية منها

GMT 02:00 2020 الأربعاء ,07 تشرين الأول / أكتوبر

غضب على السوشيال ميديا بعد رقص ريهانا على أغنية مقتبسة من حديث نبوي شريف
العرب اليوم - غضب على السوشيال ميديا بعد رقص ريهانا على أغنية مقتبسة من حديث نبوي شريف

GMT 03:40 2013 الخميس ,10 كانون الثاني / يناير

ترتيب أفضل 10 مطابخ حول العالم
العرب اليوم - ترتيب أفضل 10 مطابخ حول العالم

GMT 05:36 2015 الإثنين ,23 شباط / فبراير

البنك السعودي الفرنسي يطلق الإصدار الجديد من "فرنسي بلس"
العرب اليوم - البنك السعودي الفرنسي يطلق الإصدار الجديد من "فرنسي بلس"
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab