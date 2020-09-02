رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني يصرح نتطلع لتطوير العلاقات بين كردستان العراق وفرنسا

أعرب رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني اليوم الاربعاء، عن تطلعه لتطوير العلاقة مع فرنسا التي تقدم دعما مستمرا للإقليم.وقال بارزاني في تغريدة على حسابه في تويتر: "يشرفني أن ألتقي بالرئيس إيمانويل ماكرون مرة أخرى، كان لدينا لقاء بنّاء اليوم في بغداد".وأضاف: "أنا ممتن لفرنسا للدعم المستمر ولعلاقاتها القوية مع شعب إقليم كردستان، إنني أتطلع إلى تطوير علاقاتنا القوية مع فرنسا".