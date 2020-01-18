سريلانكا ترفع الحظر عن الطائرات المسيرة

رفعت سلطات سريلانكا جزئيا الحظر المفروض على تحليق الطائرات المسيرة، منذ الهجمات الدموية التي أودت بحياة 263 شخصا خلال عيد الفصح قبل عام.

وأعلنت وزارة الدفاع في سريلانكا اليوم السبت أن الحظر سيظل ساريا فوق بعض المناطق الحساسة، مشيرة إلى أنه يتعين على جميع مشغلي الدرونات الحصول أولا على ترخيص خاص من الوزارة.

ويأتي رفع الحظر على خلفية الطلب المتزايد على الطائرات المسيرة من قبل المؤسسات الإعلامية والسياح الأجانب والمصورين ومنظمي حفلات الزفاف وشركات الإعلانات في البلاد.

ونفذت مجموعة انتحاريين مبايعين لتنظيم "داعش" سلسلة تفجيرات استهدفت أكبر فنادق وكنائس البلاد خلال عيد الفصح الماضي في سريلانكا، في أسوأ اعتداء تشهده البلاد بتاريخها.