رئيس الوزراء الإثيوبي يعقد أول اجتماع مع قادة تيغراي منذ توقيع اتفاق السلام
آخر تحديث GMT18:44:58
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

رئيس الوزراء الإثيوبي يعقد أول اجتماع مع قادة تيغراي منذ توقيع اتفاق السلام

العرب اليوم -

العرب اليوم - رئيس الوزراء الإثيوبي يعقد أول اجتماع مع قادة تيغراي منذ توقيع اتفاق السلام

رئيس الوزراء الإثيوبي
اديس ابابا_ العرب اليوم

رئيس الوزراء الإثيوبي يعقد أول اجتماع مع قادة تيغراي منذ توقيع اتفاق السلام

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

رئيس الوزراء الإثيوبي يعقد أول اجتماع مع قادة تيغراي منذ توقيع اتفاق السلام رئيس الوزراء الإثيوبي يعقد أول اجتماع مع قادة تيغراي منذ توقيع اتفاق السلام



أخبار ذات صلة

GMT 17:57 2023 الجمعة ,03 شباط / فبراير

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب حوارة جنوبي نابلس
العرب اليوم - استشهاد شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب حوارة جنوبي نابلس

GMT 17:55 2023 الجمعة ,03 شباط / فبراير

60 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى
العرب اليوم - 60 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

GMT 15:03 2023 الجمعة ,03 شباط / فبراير

وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن يؤجل زيارته إلى بكين بسبب أزمة المنطاد الصيني
العرب اليوم - وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن يؤجل زيارته إلى بكين بسبب أزمة المنطاد الصيني

GMT 14:54 2023 الجمعة ,03 شباط / فبراير

بيان للاتحاد الأوروبي سيتم تعزيز استخدام الأصول الروسية المجمّدة لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا
العرب اليوم - بيان للاتحاد الأوروبي سيتم تعزيز استخدام الأصول الروسية المجمّدة لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا

GMT 12:44 2023 الجمعة ,03 شباط / فبراير

آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /03.02.2023/
العرب اليوم - آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /03.02.2023/

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

الملكة رانيا بإطلالات كلاسيكية راقية في جولتها بواشنطن

واشنطن ـ العرب اليوم

إطلالات جديدة تألقت بها الملكة الأردنية رانيا بأناقة تامة مع بداية شهر فبراير 2023 حيث شاركت زوجها العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، جولته في واشنطن، الى جانب ابنهما الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والتقى الثلاثي مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، وشاركوا ايضا في لقاءات أخرى. واختارت الملكة رانيا بهذه الجولة إطلالات بطابع كلاسيكي راقي كما عودتنا في لقاءاتها الرسمية السابقة، فدعونا نلقي نظرة على تفاصيل أزيائها. الملكة رانيا متألقة ببدلة بنيّة مونوكروم كلاسيكية الملكة الأردنية رانيا تألقت بأناقة في أولى اطلالاتها في واشنطن برفقة زوجها ونجلها البكر، فنشرت مجموعة صور لها على انستغرام ظهرت فيها مرتدية بدلة بنيّة اللون بدرجة فاتحة "بصليّة"، وبقصّة كلاسيكية من توقيع غابرييلا هيرست  " Gabriela Hearst"...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 11:48 2023 الأربعاء ,01 شباط / فبراير

تألقي في عيد الحب بإطلالة مفعمة بالرومانسية والأناقة من وحي النجمات
العرب اليوم - تألقي في عيد الحب بإطلالة مفعمة بالرومانسية والأناقة من وحي النجمات

GMT 12:55 2023 الثلاثاء ,31 كانون الثاني / يناير

جزيرة سانتوريني اليونانية الخيار الأفضل لعشاق الطبيعة والرومانسية
العرب اليوم - جزيرة سانتوريني اليونانية الخيار الأفضل لعشاق الطبيعة والرومانسية

GMT 06:32 2023 الإثنين ,16 كانون الثاني / يناير

أفكار أساسية في تصميم السلالم الداخلية للمنزل العصري
العرب اليوم - أفكار أساسية في تصميم السلالم الداخلية للمنزل العصري

GMT 05:45 2023 الجمعة ,03 شباط / فبراير

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يُؤكد على مُواصلة تطهير الدولة ومكافحة الفساد
العرب اليوم - الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يُؤكد على مُواصلة تطهير الدولة ومكافحة الفساد

GMT 02:30 2023 الجمعة ,27 كانون الثاني / يناير

موسكو تحظر موقع ميدوزا الإخباري الناطق بالروسية
العرب اليوم - موسكو تحظر موقع ميدوزا الإخباري الناطق بالروسية

GMT 10:29 2023 الإثنين ,30 كانون الثاني / يناير

أديل تخطف الأنظار بإطلالة حالمة في أحدث حفلاتها
العرب اليوم - أديل تخطف الأنظار بإطلالة حالمة في أحدث حفلاتها

GMT 11:08 2023 الإثنين ,30 كانون الثاني / يناير

أفضل الأماكن لقضاء شهر العسل في آذار لأجواء رومانسية ساحرة
العرب اليوم - أفضل الأماكن لقضاء شهر العسل في آذار لأجواء رومانسية ساحرة

GMT 08:09 2023 الجمعة ,06 كانون الثاني / يناير

ديكورات شتوية مناسبة للمنزل العصري
العرب اليوم - ديكورات شتوية مناسبة للمنزل العصري

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:17 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الجدي 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج الجدي 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 03:22 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الدلو 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج الدلو 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 15:26 2023 الخميس ,12 كانون الثاني / يناير

روسيا تسجل أول إصابة بمتغير سلالة أوميكرون "كراكن"
العرب اليوم - روسيا تسجل أول إصابة بمتغير سلالة أوميكرون "كراكن"

GMT 21:20 2022 الجمعة ,30 كانون الأول / ديسمبر

بنزيما يقود هجوم ريال مدريد في التشكيل المتوقع أمام بلد الوليد
العرب اليوم - بنزيما يقود هجوم ريال مدريد في التشكيل المتوقع أمام بلد الوليد

GMT 06:51 2019 الإثنين ,22 إبريل / نيسان

مزايا رياضية رائعة في سيارة مرسيدس "أية أم جى - جي تي
العرب اليوم - مزايا رياضية رائعة في سيارة مرسيدس "أية أم جى - جي تي

GMT 11:21 2014 الخميس ,03 إبريل / نيسان

نيرمين الفقي ممرضة في "أبو هيبة في جبل الحلال"
العرب اليوم - نيرمين الفقي ممرضة في "أبو هيبة في جبل الحلال"

GMT 05:09 2020 الجمعة ,20 تشرين الثاني / نوفمبر

مصر تسترد لوحة أثرية من الحجر الجيري تعود للعصر المتأخر
العرب اليوم - مصر تسترد لوحة أثرية من الحجر الجيري تعود للعصر المتأخر

GMT 18:50 2020 الخميس ,05 آذار/ مارس

تعرف علي فوائد عشبة القرض
العرب اليوم - تعرف علي فوائد عشبة القرض

GMT 07:06 2017 الأربعاء ,20 أيلول / سبتمبر

بالدوين حديث الموسم خلال أسبوع الموضة في لندن
العرب اليوم - بالدوين حديث الموسم خلال أسبوع الموضة في لندن

GMT 08:03 2017 الثلاثاء ,21 آذار/ مارس

الفنانة إيناس النجار تبهر جمهورها بجلسة تصوير جريئة
العرب اليوم - الفنانة إيناس النجار تبهر جمهورها بجلسة تصوير جريئة

GMT 18:54 2016 الأربعاء ,19 تشرين الأول / أكتوبر

"المرأة الساذجة" أبرز النساء التي لو تزوّجها الرجل لأُجبر على الزواج مرة أخرى
العرب اليوم - "المرأة الساذجة" أبرز النساء التي لو تزوّجها الرجل لأُجبر على الزواج مرة أخرى

GMT 04:20 2017 الثلاثاء ,04 إبريل / نيسان

ياسمين الخطيب تكشف عن أغرب واقعة تحرش تعرضت لها
العرب اليوم - ياسمين الخطيب تكشف عن أغرب واقعة تحرش تعرضت لها

GMT 15:29 2021 الخميس ,07 تشرين الأول / أكتوبر

تالة خليل اللبنانية بطلة فيلم عالمي يروي قصتها مع والدٍ لم تلتقه لعقدين وتتصالح معه
العرب اليوم - تالة خليل اللبنانية بطلة فيلم عالمي يروي قصتها مع والدٍ لم تلتقه لعقدين وتتصالح معه

GMT 02:10 2021 الجمعة ,02 تموز / يوليو

وزارة الصحة المغربية أعلنت أن أكثر من 10 ملايين شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح
العرب اليوم - وزارة الصحة المغربية أعلنت أن أكثر من 10 ملايين شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح

GMT 16:44 2020 الأربعاء ,09 كانون الأول / ديسمبر

خلطة الزعتر والزبادي لترطيب وتطويل الشعر
العرب اليوم - خلطة الزعتر والزبادي لترطيب وتطويل الشعر

GMT 01:45 2020 الثلاثاء ,24 آذار/ مارس

"فحص سرطان البروستاتا" يكشف عن الأشخاص المعرضين لخطر تكرار الإصابة
العرب اليوم - "فحص سرطان البروستاتا" يكشف عن الأشخاص المعرضين لخطر تكرار الإصابة

GMT 08:28 2019 السبت ,20 تموز / يوليو

سفير مصر في الجزائر يهنئ الشعب الجزائري بالفوز بكأس الأمم الأفريقية
العرب اليوم - سفير مصر في الجزائر يهنئ الشعب الجزائري بالفوز بكأس الأمم الأفريقية

GMT 08:18 2019 الثلاثاء ,19 آذار/ مارس

أفضل العطور النسائية المميزة في 2019
العرب اليوم - أفضل العطور النسائية المميزة في 2019
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab