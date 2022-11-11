بايدن يُغادر مصر مسرعًا

غادر الرئيس الأمريكي جو بايدن مدينة شرم الشيخ مسرعا بعد وصوله بعدة ساعات قليلة، ومشاركته في قمة المناخ.

ويتوجه الرئيس الامريكي، لحضور قمة العشرين، حيث من المنتظر أن يلتقي الرئيس الصيني، كما سيبحث الطرفان عددا من الملفات الهامة، في ظل التوتر بين أكبر اقتصاديين في العالم.

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الجمعة، في زيارة استغرقت ساعات، للمشاركة في مؤتمر الأطراف حول المناخ cop27، في أول زيارة له إلى مصر منذ توليه رئاسة البيت الأبيض.

والتقى الرئيس الأمريكي بالرئيس السيسي عقب وصوله مصر، وألقى عقب ذلك، كلمة في قمة المناخ تناول خلالها العديد من الجوانب المهمة في القضية التي تمس كافة شعوب العالم.

حضور الرئيس الأمريكي إلى قمة المناخ، يأتي عقب تحقيق حزب الديمقراطيين الذي ينتمي إليه بايدن إنجازات قوية في انتخابات التجديد النصفي، فيما تتعرض الولايات المتحدة الأمريكية لضغوط دولية لمساعدة الدول النامية في مواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها باعتبارها أكبر اقتصاد في العالم.