طائرات القوات الجوية تحلق في سماء التحرير لتأمين موكب المومياوات الملكية

شهدت سماء ميدان التحرير، تحليق طائرات عسكرية من القوات الجوية، لتأمين وتصوير موكب المومياوات الملكية، والذي سينطلق بعد دقائق من المتحف المصري بالتحرير إلى مقره بمتحف الحضارة المصرية بالفسطاط.