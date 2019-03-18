اصطدام قطارين خلال اختبار جديد لنظام الإشارات في هونج كونج

عرضت فضائية "euronews عربي"، لقطات مصورة ترصد اصطدم قطارين خلال اختبار جديد لنظام الإشارات في هونج كونج، مما أدى إلى إصابة سائق قطار بجروح في ساقه وإعياء آخر.

وأفادت القناة أنه تم تعليق خدمة القطارات على أحد خطوط مترو الأنفاق الرئيسية في هونج كونج بين محطتي"سنترال" و"أدميرالتي"، وهما من أكثر محطات مترو الأنفاق ازدحامًا في المدينة.

وكانت وسائل الإعلام المحلية أوضحت أن الحادث وقع في نحو الساعة 3 صباحا خلال تجربة نظام إشارة جديدة ولم يكن هناك ركاب على متن القطارين، فيما تم نقل السائقين إلى مستشفى الملكة ماري في هونج كونج للعلاج.