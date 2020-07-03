مصر تدين هجوم الحوثيين على السعودية

أدانت مصر إطلاق الحوثيين أربع طائرات مفخخة دون طيار باتجاه المملكة العربية السعودية، والتي تم اعتراضها وإسقاطها من قبل قوات التحالف العربي.وأعلنت الخارجية المصرية في بيان لها، اليوم الجمعة، عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي، كما تؤكد على أن مثل تلك الممارسات لن تؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد الذي لن يفضي سوى لتعميق حالة التوتر.

وأشارت إلى أن هذا الأمر سيدفع باليمن إلى دائرة مفرغة قوامها الفوضى ويذهب به بعيدا عما يفترض أن ينعم به الشعب اليمني من سلام واستقرار.

وتابعت: "ولهذا، فإن مصر تعيد التأكيد على أهمية الاستجابة لكافة دعاوى وقف إطلاق النار، وذلك حتى يتسنى تسوية تلك الأزمة الممتدة وفق مرجعيات الأزمة اليمنية المتفق عليها، لاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216".

وكانت جماعة "أنصار الله" الحوثية قد أعلنت، اليوم الجمعة، استهداف غرفة العمليات بمطار نجران وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بالسعودية بواسطة طائرات مسيرة.