رئيس أركان القوات الروسية ونظيره الفرنسي يبحثان تطورات الوضع في أوكرانيا

أجرى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف محادثة هاتفية مع رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية تييري بوركار، بحثا فيها تطورات الوضع في أوكرانيا.