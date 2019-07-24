اعتقال رئيس أركان الجيش السوداني وضباط كبار بتهمة التخطيط للانقلاب

ذكرت هيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي أن أجهزة الاستخبارات العسكرية في السودان اعتقلت عدداً من كبار قادة الجيش. ( ووفقا لمصادر الهيئة، فإن من بين الضباط المعتقلين رئيس هيئة الأركان اللواء هاشم عبد المطلب وقائد سلاح المدرعات اللواء نصرالدين عبدالفتاح.

ولم تتضح بعد أسباب تلك الاعتقالات، إلا أن المجلس العسكري الانتقالي كان يتحدث عن مخططات لمحاولات انقلابية من قبل ضباط في القوات المسلحة، كما أن رئيس المجلس، الفريق عبد الفتاح البرهان، كان قد ذكر لبي بي سي في وقت سابق عن ضلوع ضباط كبار في الجيش في فض اعتصام القيادة العامة في مطلع الشهر الماضي.