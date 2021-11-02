الحكومة اليمنية تستدعي سفيرها في لبنان احتجاجاً على تصريحات قرداحي
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الحكومة اليمنية تستدعي سفيرها في لبنان احتجاجاً على تصريحات قرداحي

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العرب اليوم - الحكومة اليمنية تستدعي سفيرها في لبنان احتجاجاً على تصريحات قرداحي

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عدن - العرب اليوم

أعلنت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، سحب سفيرها لدى لبنان وذلك على خلفيات التصريحات المسيئة لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان إن "الحكومة اليمنية تعلن استدعاء سفيرها لدى لبنان عبدالله الدعيس وذلك للتشاور حول التصريحات المستهجنة من وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي".

وأشار البيان إلى رسالة الاحتجاج التي سلمها سفير الجمهورية اليمنية في بيروت إلى الخارجية اللبنانية يوم الاربعاء الموافق 27 أكتوبر /تشرين الأول الماضي، بشأن التصريحات المستهجنة الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني.

وأكدت أن تلك التصريحات تعد "انحرافا عن الموقف العربي الداعم للقضية اليمنية العادلة في مواجهة مليشيات الحوثي الانقلابية التي أوغلت في الإجرام والانتهاكات بحق ابناء الشعب اليمني".

وأضاف البيان أن "اليمن حكومة وشعباً، يستمر بمواجهة المشروع الإيراني ومليشياته، ولن تكون إلا صمام الأمان للجزيرة العربية والمنطقة عموماً، أمام مشاريع الموت والدمار التي يحملها النظام الإيراني وأدواته".

وصدرت من وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، تصريحات أساء فيها لجهود السعودية والإمارات في دعم الشرعية باليمن ودافع عن مليشيات الحوثي الإرهابية.

وينضم اليمن بتلك الخطوة إلى كل من السعودية والإمارات والبحرين والكويت.

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الحكومة اليمنية تستدعي سفيرها في لبنان احتجاجاً على تصريحات قرداحي الحكومة اليمنية تستدعي سفيرها في لبنان احتجاجاً على تصريحات قرداحي



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