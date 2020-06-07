ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الأردن إلى 808 حالات

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 808 إصابات.

وقالت في بيان صحفي: إن الحالات توزعت على النحو الآتي: 7 حالات لسائقي شاحنات قادمين عبر الحدود، منهم أردني و 6 أجانب، و 5 حالات لأردنيين قادمين من الخارج، وحالة يتمّ الاستقصاء عنها لمعرفة تفاصيلها، مبينة في الوقت نفسه شفاء 21 حالة مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 579 حالة.