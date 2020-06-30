انفجار في شمال طهران وتصاعد سحابة كثيفة من الدخان
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انفجار في شمال طهران وتصاعد سحابة كثيفة من الدخان

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العرب اليوم - انفجار في شمال طهران وتصاعد سحابة كثيفة من الدخان

انفجار
طهران - العرب اليوم

أفاد مراسل RT في إيران، يوم الثلاثاء، بأن دوي انفجار سمع شمال العاصمة طهران، مشيرا إلى تصاعد أعمدة الدخان في منطقة الانفجار.

وقالت وكالة "إيسنا" الإيرانية ن الانفجار، الذي لا يعرف سببه حاليا وقع في في منطقة تجريش.

انفجار في شمال طهران وتصاعد سحابة كثيفة من الدخان

 

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المصدر :

RT Arabic | روسيا اليوم

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انفجار في شمال طهران وتصاعد سحابة كثيفة من الدخان انفجار في شمال طهران وتصاعد سحابة كثيفة من الدخان



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