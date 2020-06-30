انفجار في شمال طهران وتصاعد سحابة كثيفة من الدخان

أفاد مراسل RT في إيران، يوم الثلاثاء، بأن دوي انفجار سمع شمال العاصمة طهران، مشيرا إلى تصاعد أعمدة الدخان في منطقة الانفجار.

وقالت وكالة "إيسنا" الإيرانية ن الانفجار، الذي لا يعرف سببه حاليا وقع في في منطقة تجريش.