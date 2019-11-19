ملك أفريقي يهدي زوجاته 19 سيارة رولز رويس

أثار الملك مسواتي الثالث، ملك مملكة إسواتيني الأفريقية والتي تعرف باسم سوازيلاند، غضب شعب مملكته ونال انتقادات هائلة بسبب تقديم هدايا باهظة الثمن لزوجاته اللواتي يبلغ عددهن 14 زوجة.

وقام مسواتي الثالث بشراء أسطول من سيارات الرولز رويس الفاخرة يبلغ عددها 19 سيارة لزوجاته، وهو ما سبب انتقادات بالغة من المعارضة، والتي اتهمته بمحاولة استفزاز الشعب بهذه الهدية.

وكي يقوم بإرضاء كبار الشخصيات والمسؤولين في مملكة إسواتيني، قام بإهدائهم 120 سيارة بي أم دبليو BMW فاخرة، تقدر ثمن السيارة الواحدة ما يزيد على الـ30 ألف جنيه إسترليني (أي ما يعادل 145.350 ألف ريال تقريبًا).

وهو ما زاد من غضب الشعب الإسواتيني، حيث تعد مملكة إسواتيني من أكثر الدول الأفريقية فقرًا على الإطلاق، إذ أن متوسط دخل الفرد فيها لا يزيد على الـ 12 ألف دولار أمريكي في العام الواحد (45 ألف ريال).

حتى أن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، كان قد كشف مؤخرًا بأن 63% من سكان مملكة إسواتيني يعيشون تحت خط الفقر.

يذكر أن الملك مسواتي الثالث متزوج من 14 امرأة ولديه أكثر من 25 طفلًا، ويجلس على عرش المملكة منذ عام 1986.