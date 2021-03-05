أعلن رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي، الجمعة، اعتزامه إقامة سلسلة دعاوى قانونية داخل لبنان وخارجه ضد وكالة بلومبرغ الأميركية، بسبب نشرها تقريراً يقول إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات عليه.ونفت واشنطن، الجمعة، التقرير الذي أفاد بأنها تدرس فرض عقوبات على سلامة، والذي بات دوره في الانهيار المالي في البلاد محل تدقيق شديد.