بوتين يتلقى اتصال هاتفي من محمد بن زايد

أعلن الكرملين في بيان، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى اتصال هاتفي من ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، بحثا خلاله قضايا التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر حول الوضع في الخليج.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين: "تمت مناقشة القضايا الرئيسية للتعاون الروسي الإماراتي، بما في ذلك تنفيذ مذكرة الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والإمارات العربية المتحدة، التي تم توقيعها عقب المحادثات بين فلاديمير بوتين وولي عهد أبوظبي في موسكو في حزيران/يونيو من العام الماضي، وجرى تقييم إيجابي للعمل المشترك حيال تطوير العلاقات في مختلف المجالات".

وأكد البيان، على أنه خلال تبادل وجهات النظر حول الوضع في منطقة الخليج، أشار الطرفان إلى أهمية الحفاظ على الاستقرار والأمن في هذه المنطقة، واتفقا أيضا على مواصلة الاتصالات الشخصية.