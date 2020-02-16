مقتل شخص وإصابة 4 بإطلاق نار في ملهى أميركي

تعرض عدة أشخاص لإطلاق نار في ملهى ليلي بولاية كونيتيكت الأميركية، مما تسبب في مقتل شخص واحد، حسب ما قالت الشرطة في وقت مبكر الأحد. وتشير المعلومات الأولية إلى إصابة أربعة أشخاص آخرين، حسب ما قال بول سيسرو من شرطة هارتفورد لوكالة أسوشيتد برس. وقبل الساعة الرابعة و30 دقيقة صباحا، قال سيسرو إن الشرطة لا تزال في المراحل الأولى من التحقيق، وأنه لا يزال هناك الكثير من العمل.

وفي تدوينة نشرت على موقع تويتر في حوالي الساعة الثالثة صباحا، وصفت الشرطة الموقع بأنه ملهى ليلي في ساوث إند بهارتفورد. ويتوافق العنوان الذي جاء في التدوينة مع موقع ملهى ماجستيك لاونغ. ولم تتح على الفور مزيد من التفاصيل، من ضمنها معلومات عن مطلق النار.